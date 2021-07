Cinema all'aperto a Meldola con "Il meglio deve ancora venire " all'Arena Hesperia

Torna il cinema all'aperto a Meldola, giovedì 22, alle 21,15, all'Arena Hesperia con la proiezione de "Il meglio deve ancora venire". Regia di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte, con Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki, Pascale Arbillot, Marie Narbonne. - Francia, 2019,

Arthur e César sono amici da quando entrambi frequentavano controvoglia lo stesso severissimo collegio. Ma non potrebbero essere più diversi: Arthur è un ricercatore medico puntiglioso e ossessionato dal rispetto delle regole; César è un guascone donnaiolo, imprudente e trasgressivoe squattrinato che è appena stato sfrattato da casa sua in seguito alla propria bancarotta. Per un equivoco, Arthur viene a conoscenza della gravissima condizione medica di César, e César si convince che sia Arthur a trovarsi in punto di morte. Da quel momento i due faranno a gara per realizzare i desideri finali l'uno dell'altro, anche quelli più lontani dal proprio gusto personale.

Prezzo intero € 6, prezzo ridotto € 5

Info e Prenotazioni: 338.3169741 giancarlodini@gmail.com