Il mercatino estivo dei sapori a Castrocaro: torna "Di lunedì"

“Di Lunedì”, il nuovo e gustoso appuntamento dell'estate a Castrocaro Terme torna l'11 luglio dalle 19 alle 23 in piazza Mazzini. Il mercatino “di Lunedì” è promosso dal Consorzio Castrumcari con il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme.

Pic nic al mercato

Ai banchi si potranno acquistare i prodotti per la spesa o da consumare ai tavoli del mercato in un clima informale e piacevole in una sorta di pic nic per cui ci si può portare cestino e bicchieri da vino anche da casa, oppure, per i primi dieci che li chiedono, li forniremo sul posto (dietro una piccola cauzione, andranno restituiti prima di andare), insieme a un tour guidato dei banchi del mercato per raccontarvi le storie dei prodotti e di chi li fa.

I produttori

Al mercato si alterneranno i migliori pani fatti con grani bio coltivati nelle vallate del Forlivese e impastati con lievito madre, verdure e ortaggi di stagione, uova e ai prodotti dell'aia, dai piccoli frutti coltivati nelle zone più alte ai meloni e cocomeri della pianura. Da non perdere l'olio extra vergine di oliva delle colline di Castrocaro, ma anche salumi e formaggi freschi di montagna come il raviggiolo e la ricotta o lo stagionato Formaggio di fossa Dop di Sogliano che sarà una presenza fissa. Di scena anche gli aromi intensi dello scalogno di Romagna Igp o quello più dolce e sorprendentemente piacevole dell'aglio nero.

Si potrà poi fare scorta di confetture, sott'oli, ortaggi e legumi fermentati, farine e cereali del territorio. Assaporare la dolcezza dei prodotti dell'alveare e scoprire, proprio dalla sera del 27, l'intensità dello zafferano coltivato a Pennabilli. Su tutto, un sorso di fresca birra artigianale e la possibilità di degustare alcune delle produzioni di vino più autentiche di diverse zone della Romagna. In alcune serate, la prossima sarà il 18 luglio e sarà dedicato alla mora romagnola, partecipa con un suo spazio dedicato anche la Condotta Slow Food Forlì-Appennino Forlivese che proporrà assaggi di Presìdi Slow Food.

Il programma dell'11 luglio

Alle 20.30 appuntamento con tagliere e mattarello con la Cesarina. Il libro “La cucina di casa delle Cesarine. Scopri l’Italia con gusto” edito da Slow Food racconta la più antica rete di cuoche (e cuochi) casalinghe d’Italia. Padrone di casa appassionate e accoglienti che aprono le porte della propria dimora per esperienze gastronomiche coinvolgenti. Sanno tutto delle tradizioni del loro territorio, che si propongono di salvaguardare e condividere la conoscenza delle ricette locali. Ne parlano con la cesarina Sabrina Nanni che, indossato il grembiule, ci svelerà tutti i segreti di una perfetta sfoglia e inviterà i presenti a provare con mano. I primi quattro che prenotano al numero 0543 769631 potranno mettere le mani in pasta e fare la sfoglia. Per tutti, accesso libero per ascoltare, guardare, fare domande, condividere.

Alle 21.30 il laboratorio “Mangiadischi”. Per gli italiani mangiare e cantare sono due attività sempre associate alla passione. Si raccontano ingredienti, piatti e sapori che la radio ha portato sulle nostre tavole attraverso diverse epoche che hanno visto cambiare sia i gusti musicali che quelli gastronomici. Costo 10 euro a persona, prenotazione al numero 0543 769631 entro la domenica precedente, il laboratorio si attiva al raggiungimento di 10 iscritti. A cura di Micaela Mazzoli e Matteo Monti formatori Slow Food.



Dopo la prima partecipata serata del 4 luglio, si possono prenotare fin da ora gli aperitivi che coinvolgono alcuni vignaioli del territorio, presenti anche al mercato, e lo chef Andrea Giacchini del ristorante Essentia di Castrocaro Terme. Insieme proporranno un abbinamento di tre etichette e tre assaggi pensati apposta per l'appuntamento “Di Lunedì” il 18 luglio e l'8 agosto. Lunedì 18 luglio tocca alla Tenuta Pennita e l'8 agosto ad Andrea Peradotto e ai suoi vini dalle vigne antiche e recuperate della montagna romagnola. Il programma completo, la lista dei produttori che partecipano e il menù degli aperitivi è on line sul sito https://castrocarotermeterradelsole.travel/eventi/ e promosso sulle pagine sociale dello Iat Castrocaro TermeTerra del Sole.