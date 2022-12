Il mercato contadino del sabato mattina ha cambiato location: ora le bancarelle popolano la Barcaccia

Prezzo non disponibile

Il classico Mercato Contadino è stato spostato in maniera definitiva da piazza Dante Alighieri (Piazza del Vescovo) alla prestigiosa location della Barcaccia, di fronte ai Musei San Domenico Come da tradizione, ogni sabato mattina, dalle ore 8:00 alle 13:30, le tante bancarelle del Mercato Contadino Farmer Market offrono la più ricca selezione di prodotti locali di qualità a KM Zero. Da un paio di settimane, la nuova collocazione nel vasto e prestigioso piazzale pedonale, sopra la cosiddetta Barcaccia, garantisce una maggiore visibilità e una più agevole fruizione al Mercato Contadino.

Fino all'8 gennaio 2023, dal Mercato Contadino, che si tiene a pochi passi dal centro centro storico di Forlì, sarà possibile vivere la calda e magica atmosfera creata dalle tante attrazioni natalizie proposte da "Forlì che brilla": gli eventi di stagione, le splendide luminarie, il grande albero di Natale, lo spettacolare video mapping, le piste di pattinaggio e di curling, il labirinto emozionale, la Green House, la giostrina, le casette di Natale e altro ancora.