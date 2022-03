Il Mercato di Campagna amica celebra il papà, tra tradizione e innovazione

Sabato 19 marzo dalle ore 10.00, il mercato di campagna amica di viale Bologna 75 festeggia il papà di oggi con un particolare riguardo alla tradizione. Presente sin dalla prima mattinata l’esposizione di teglie di Montetiffi nell’originale formato ed in terracotta.

“La Festa del papà può essere un momento in cui insieme, tutte le generazioni, condividono momenti importanti della nostra tradizione e riscoprono passaggi importanti che la frenesia dell’attuale vita quotidiana ci induce a volte a tralasciare – racconta Massimiliano Bernabini Presidente di Coldiretti Forlì-Cesena –. Come Campagna Amica abbiamo allestito all’interno del mercato un percorso sensoriale della piadina romagnola e dei crescioni che terminerà con la cottura sulla tradizionale piastra: sveleremo così ai bimbi uno dei segreti della piadina romagnola, permettendo loro di realizzare anche nelle proprie case e magari proprio in compagnia dei papà, un cibo unico e fondamentale per il nostro territorio. Il Presidente dell’Associazione Terranostra di Forlì-Cesena e Rimini Fabio Della Chiesa presenterà a tutti i visitatori alcune ricette possibili e i consulenti Coldiretti distribuiranno ricette e consigli sulle migliori modalità di acquisto e conservazione dei prodotti presenti al mercato.”

Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 366 7660048.