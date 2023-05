Il mistero dell’archeologo: al Museo archeologico di Forlimpopoli l’iniziativa per le famiglie

Il Museo Archeologico di Forlimpopoli ha organizzato per sabato 27 maggio l’iniziativa dal titolo “Il mistero dell’archeologo”. E’ l’ultimo dei Sabati in famiglia del mese di maggio all’insegna del divertimento in compagnia di mamma e papà. Seguendo indizi e tracce lasciate dall’archeologo tra le sale del museo i bambini dovranno riuscire a svelare il mistero. La caccia avrà inizio alle 15.30 e durerà circa un’ora.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, acquistando il biglietto online oppure contattando il numero 3371180314 o la mail maf@comune.forlimpopoli.fc.it. Il costo del biglietto è di 5 € a partecipante oppure è possibile comprare a 12€ un biglietto famiglia (massimo 2 adulti + 2 bambini).