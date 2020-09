Il Mistero della Spada a Modigliana: proiezione speciale con l'autrice

Proiezione speciale, sabato 12 settembre a Modigliana con "Il Mistero della Spada", il documentario sulla Linea dell'Arcangelo Michele. Per l'occasione sarà infatti presente l'autrice Anna Ferm che interverrà, al termine della visione, per un momento d'incontro col pubblico.

L'evento, che si terrà nella sede dell'associazione Pax Mundi (via San Savino 5), è ad ingresso libero con offerta consapevole.

Maggiori informazioni potete trovarle qui https://www.facebook.com/events/632986430658192