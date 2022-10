"Il mito scolastico della marcia su Roma": mostra all'Istituto storico della Resistenza

In occasione del centenario della marcia su Roma, e in concomitanza con il 900fest, l'Istituto storico della Resistenza ospita nella propria sede di Forlì, in via Albicini 25, la mostra didattico-documentaria "Il mito scolastico della marcia su Roma", curata da Gianluca Gabrielli e promossa da LANDIS, ISREBO e Istituto per la storia e le memorie del Novecento "Parri" E.R.

La mostra ricostruisce la presa del potere del fascismo attraverso la sua narrazione nelle scuole del regime, ed evidenzia come la marcia su Roma rappresenti l'apoteosi della violenza squadrista che caratterizza la fase precedente del fascismo, e contemporaneamente l'inizio vero e proprio della dittatura.

Sarà visitabile da lunedì 24 ottobre fino al 25 novembre, dal lunedì al venerdì ore 9-15, martedì ore 9-17. Per le scuole che lo richiedono, è possibile prenotare una visita guidata. Info: istorecofo@gmail.com - 0543 28999