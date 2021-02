"Le diverse facce dell’artista": il modiglianese Idilio Galeotti porta la sua mostra a Imola

L'arte torna protagonista grazie a Idilio Galeotti, artista di Modigliana, che propone la mostra dal titolo “Le diverse facce dell’artista“, la cui inaugurazione è in programma sabato alle ore 10,30, presso il Centro Culturale Primola a Imola, fino al 4 marzo. "Occorre muoversi, progettare, fare mostre - dice Galeotti - è un momento non facile per tutto il Paese, ma si parla troppo poco dei settori dell'Arte e della Cultura, spesso vengono visti come settori marginali, dello svago e divertimento, ma invece rappresentano un grande peso economico e nel quale ci lavorano circa 800.000 persone che stanno subendo una forte crisi sociale ed economica.

Nel ringraziare i responsabili dell’Associazione culturale Primola per avermi invitato a esporre e sapendo del loro dinamismo in campo culturale, presento la mostra 'Le diverse facce dell’artista' è un percorso artistico di diversi anni nel quale ho elaborato vari progetti che variano dalla pittura, alla fotografia e ceramica. Sono circa 20 opere - continua Galeotti - tutte da appendere alle pareti e variano da opere facenti parte il progetto del mio libro scritto durante gli otto anni di permanenza a Roma “Intrighi nella Capitale” alla parte ceramica con la mostra itinerante “The dark side of the moon” e quella fotografica più recente de Il viaggiatore”.