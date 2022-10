Il Monastero delle Agostiniane apre le porte con “Le vie dell’anima”

Sabato 8 e domenica 9 ottobre il Monastero delle Agostiniane di Forlimpopoli apre le porte al pubblico con il duplice evento “Le vie dell’anima”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della manifestazione regionale “Monasteri Aperti”, promossa da Apt Servizi in collaborazione con la Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna e la Commissione regionale per il turismo, sport, tempo libero e pellegrinaggi. Nei pomeriggi di sabato e domenica, in particolare, dalle 16 alle 18, sarà possibile visitare la chiesa e il chiostro del monastero (con accesso da via Zampeschi) che di norma è chiuso al pubblico.

Domenica sera alle 21 la Chiesa di San Giovanni Battista ospiterà lo spettacolo teatrale “Maddalena”, scritto e diretto da Daniela Piccari per la produzione del Centro Diego Fabbri di Forlì. Protagonisti saranno i partecipanti al laboratorio teatrale diretto da Andrea Alessi, Daniela Piccari e Vince Vallicelli. L’ingresso ad entrambi gli eventi è gratuito, grazie al sostegno assicurato dal club forlivese del Soroptimist International Club Forlì e al patrocinio dell’Amministrazione comunale di Forlimpopoli. Per informazioni: Comune di Forlimpopoli tel. 0543 749237 – email culturasport@comune.forlimpopoli.fc.it