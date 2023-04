L'associazione Darsi pace presenta "La Carta della Nuova Umanità"

Prezzo non disponibile

Il 25 aprile alle 16.00 il Centro per la Pace Annalena Tonelli opsita "La Carta della Nuova Umanità", presentazione e lettura a cura dell’Associazione Darsi Pace (coordinamento Emilia Romagna). Il primo evento di presentazione della Carta si è tenuto a Roma il 25 marzo scorso e ha inaugurato un tour di presentazione in tutta Italia, chiamato "La nuova età"

Con questa Carta l’associazione Darsi Pace e il movimento L’Indispensabile, tentano di suscitare una nuova aggregazione di persone in ricerca, "per provare a superare l’attuale impoverimento del pensiero culturale e politico, appiattito sul sistema del neoliberismo e della guerra. Il testo è semplice e breve, ma allo stesso tempo radicale nella sua denuncia e nella sua speranza: vogliamo ritrovare il gusto di aggregarci per iniziare un lungo cammino di liberazione spirituale e politica, insieme". Dopo l’incontro seguirà una raccolta firme.

Darsi Pace, movimento fondato 23 anni fa dal filosofo e poeta Marco Guzzi, ha lo scopo di promuovere la trasformazione interiore dell’uomo come condizione imprescindibile per un cambiamento che riguardi anche il contesto culturale, sociale e politico nel quale viviamo. Il percorso proposto nei gruppi Darsi Pace integra tre livelli formativi ordinariamente separati tra di loro: il livello culturale e mentale, quello psicologico e affettivo, e quello più propriamente spirituale, nell’orizzonte di una riconiugazione tra fede cristiana e modernità.