Il musical "Donne", a Predappio, racconta il mondo tutto al femminile nella New York di fine anni trenta

Il mondo tutto al femminile nella New York di fine anni trenta sbarca al Teatro comunale di Predappio, sabato 26 marzo alle 21:00 e domenica 27, alle 16:30, con "Donne", messo in scena da Arte Danza University. Lo spettacolo è una commedia musicale liberamente tratta dalla pièce di Clare Boothe Luce del 1936, diretta da Noemi Briganti e Serge Manguette, per la regia di quest'ultimo.



Mrs. Mary Haines è una bella signora che vive felice e appagata tutta dedita alla famiglia, al marito Stefano (in originale Stephen, che non si vede mai) e alla figlioletta che ha nome Mary come lei. Le sue amiche passano da un divorzio all'altro o, quando va bene, figliano numerosi eredi, ridotte a fattrici riproduttive. Mary si crogiola nella sua vita ritirata e felice. Un giorno però in un lussuoso salone di bellezza la sua migliore amica Sylvia viene a sapere dalla pettegola manicure Olga che Stefano, il marito di Mary, tradisce la propria moglie con una raffinata commessa di nome Crystal Allen che lavora in un lussuoso negozio di profumi. Sylvia racconta tutto alle amiche che per l'appunto il pomeriggio stesso sono invitate da Mary a prendere un tè a casa sua. Per non ferirla, fanno finta di niente ma la maliziosa Sylvia, poiché Mary scopra il tradimento del coniuge, le consiglia di andarsi a farsi fare le unghie dalla pettegola Olga. Mary accetta il consiglio e la mattina dopo si reca al salone di bellezza. Per intrattenerla, Olga fa sfoggio di tutto il suo repertorio di pettegolezzi e, ignara di chi sia la sua interlocutrice, le racconta di come una delle sue colleghe in profumeria abbia conquistato un importante finanziere, tale Stefano Haines. Mary, inorridita, rivela il proprio nome ad Olga. Ma, incredula, all'inizio non accetta di credere al tradimento. Crystal è molto bella e molto determinata: ha messo le sue mani sopra Stefano ma costui - si capisce dai discorsi delle donne e da una telefonata tra i due - non ha nessuna intenzione di lasciare la famiglia per lei.....

