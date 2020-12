Il Natale di Predappio: dal grande presepe meccanico al percorso nei giardini privati

Anche nel territorio predappiese, nonostante le restrizioni, sarà possibile ammirare alcuni presepi, una tradizione che nonostante le difficoltà è stata portata avanti anche per queste festività natalizie. A Fiumana è stato realizzato un percorso all’aperto per poter ammirare alcuni presepi realizzati nei giardini privati all’interno del paese. Nella pagina Facebook della Parrocchia Di Fiumana è possibile conoscere le tappe per poter ammirare le composizioni.

A Predappio, invece, nella cornice della chiesa parrocchiale, giovedì 24 dicembre, alle ore 17.30 verrà svelato il grande presepe meccanico realizzato da Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi. L’opera, realizzata grazie alla dedizione e alla passione dei due artisti, mostra la natività, arricchita da decine di scene con meccanismi originali e sorprendenti.

"L’abilità dei due giovani realizzatori potrà incantare i visitatori più piccoli e stupire anche i più grandi - esclama il sindaco Roberto Canali -. Il suonatore di violino, la mostatura, la pesca, il giocatore di carte, l’acqua che bolle in pentola, il girarrosto o i topi spaventati sono solo alcuni dei movimenti che potranno far restare a bocca aperta lo spettatore".

Il presepe sarà visibile gratuitamente all’interno della chiesa Sant’Antonio di Predappio. Il visitatore attraverso un interruttore potrà azionare i meccanismi ed ammirare i grandi e piccoli movimenti delle varie scene.