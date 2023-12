"Il Natale nel nostro quartiere": si addobbano gli alberi con decorazioni fatte dai bambini e dagli ospiti del centro diurno

Nelle giornate di mercoledì 6 dicembre (alle ore 9:15 al parco di via Dragoni e alle ore 10:15 presso l’area I Portici) e giovedì 7 dicembre dalle ore 14:00 alle 15:00 al parco di via Dragoni, il comitato di quartiere Musicisti-Grandi Italiani in collaborazione con la sezione territoriale di Forlì-Cesena dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, invita la cittadinanza all'evento “Il Natale nel nostro quartiere". Insieme agli studenti e agli insegnanti della scuola primaria De Amicis, coordinata dalla preside Annalisa Fiorini, al centro diurno Paolo Babini e al centro educativo San Paolo della cooperativa sociale Paolo Babini, conosciuta per l’impegno in modo capillare sul territorio, il comitato e la Sezione UICI prendono parte all'allestimento di alberelli presenti nel quartiere con manufatti realizzati dai bambini della scuola e dagli utenti dei centri con la partecipazione delle autorità del Comune di Forlì.

“Il comitato di quartiere, così come l’UICI di Forlì e Cesena, è composto da persone che, a titolo volontario, mettono a disposizione il proprio tempo al servizio della comunità. – spiega Marco Lijoi socio di entrambe le realtà - Quello che ci accomuna è il desiderio di essere presenti sul territorio provando, con le competenze che disponiamo, ad avvicinare e integrare le persone con disabilità all’interno della collettività anche attraverso attività utili non solo alla persona disabile, ma a tutti i cittadini. È l’obiettivo di questo semplice momento conviviale di celebrazione del Natale. Auspichiamo che i nostri concittadini siano presenti per condividere un augurio di buone feste in un’ottica d’inclusione e di partecipazione.”