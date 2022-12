Il Natale universitario al Controsenso per una buona causa

Venerdì 16 dicembre alla discoteca Controsenso si terrà l’evento “Il Natale universitario - Spottami Tutto”. Una notte dedicata a tutti gli studenti del Campus di Forlì, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione prima delle feste e salutarsi in vista della partenza per far ritorno ognuno dalla propria famiglia presso la città d’origine .La serata inizierà alle 23 e sarà possibile entrare acquistando la prevendita ad un costo di 15€.

Durante la serata si svolgerà il "secret Santa" tra i partecipanti. Durante lo svolgimento dell’evento sarà presente un babbo natale che distribuirà dei pacchetti regalo che sono stati acquistati al mercatino dell'usato organizzato dal Comitato per la lotta contro la fame del mondo in collaborazione con la Caritas. Un mezzo per dare un contributo ad una giusta causa e diffondere l’operato di queste associazioni, che da anni operano sul nostro territorio. L'iniziativa è stata portata avanti dalle due realtà facenti parte dello staff della discoteca Controsenso, College Fest e Spotted UniForlì, con l’obiettivo di aiutare chi è più in difficoltà.