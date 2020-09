"Il naufragio delle civiltà", un dialogo con il premio Goncourt Amin Maalouf

Mercoledì 30 settembr, alle 17, e riprendono gli appuntamenti con gli Experience Colloquia, ovvero con gli incontri promossi dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì con i massimi esperti a livello internazionale nel campo dell’economia e delle scienze politiche e sociali.

Protagonista del primo incontro dopo il lockdown - programmato alla Sala Europa della Fiera di Forlì proprio per garantire il necessario distanziamento tra gli spettatori - sarà uno dei massimo conoscitori del mondo medio-orientale, oltre che uno degli scrittori più apprezzati a livello internazionale, Amin Maalouf, già vincitore dei premi Goncourt, Mediterraneo, Principe delle Asturie per la letteratura e, con il suo ultimo saggio, "Le naufrage des civilisations", dei Premi Aujourd'hui, Terzani e Malaparte.

E proprio da "Il naufragio delle civiltà", edito in Italia da La nave di Teseo, prenderà spunto il dialogo con Amin Maalouf per spiegare come si sia arrivati alle soglie di un naufragio globale, che riguarda tutte le civiltà, con l'America che è sul punto di perdere ogni credibilità morale, l'Europa che sta per smembrarsi e il mondo arabo-musulmano che versa in una crisi profonda lasciando la sua popolazione nella disperazione, con ripercussioni spaventose ovunque.

Una nuova corsa agli armamenti sembra inevitabile - osserva Maalouf - senza contare le minacce, gravissime, che pesano sul nostro pianeta - il clima, l'ambiente, la salute - e alle quali non è possibile far fronte senza quella solidarietà globale che è venuta meno.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala, per i quali il pubblico è invitato a prenotare scrivendo a eventi@fondazionecariforli.it