Il nuovo anno inizia con l'astrologo Simon & The Star all'iper

Sabato 7 gennaio 2023, alle ore 16.30, nella piazza del Centro Commerciale Punta di Ferro di Forlì la Libreria Ubik presenta Simon & The Stars. In occasione dell'inizio del nuovo anno, il celebre astrologo incontra i suoi fan per il firma le copie del suo ultimo libro "Oroscopo 2023. Il giro dell'anno in 12 tappe" (Rizzoli). Introduce Marco Viroli.

Simon and The Stars è lo pseudonimo di Simone Morandi, nato a Roma il 5 febbraio 1972, sotto il segno dell’Acquario. Avvocato, produttore e agente cinematografico, per passione e curiosità si è avvicinato all’astrologia che ha poi approfondito alla Faculty of Astrological Studies di Londra, studiando con Liz Greene e Melanie Reinhart. Nel 2013 ha aperto una pagina Facebook con il nome Simon & The Stars. Da allora il suo seguito web è andato sempre in crescita, estendendosi anche su Instagram, YouTube e TikTok e raggiungendo diversi milioni di contatti all’anno. Ha partecipato a svariate trasmissioni televisive e portato il suo oroscopo su molte testate online, radio, quotidiani e riviste, tra cui «Pinocchio» (Radio Deejay) e «Elle», oltre a pubblicarne con successo la versione annuale (Vallardi 2016, 2017; Mondadori 2018, 2020, 2021).Anche l’Oroscopo 2023 è arricchito dall’immancabile presenza di Claudio Roe, autore, scrittore e compagno di stelle.