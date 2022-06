Il Panathlon Club celebra il ritorno della "Mille Miglia" a Forlì

Ritorna a Forlì, dopo 37 anni di assenza, la mitica "Mille Miglia" e il Panathlon Club organizza una serata conviviale che si terrà giovedì 16 giugno (giornata in cui la corsa automobilistica attraverserà la nostra città) a partire dalle ore 20,30, presso il Circolo Tennis di Villa Carpena.

Nel corso della serata, che sarà condotta da Boris Casadio, voce dell'autodromo di Misano, e dal giornalista de "Il Resto del Carlino" Ettore Morini, appassionato esperto di motori, saranno protagonisti, in veste di ospiti, Vittorio Valbonesi, Presidente della Commissione Tecnica Nazionale Auto ASI - Torino, Nicola Bacchi, imprenditore forlivese che ha preso parte a sette edizioni della "Mille Miglia", e Raffaele Barletta, che vanta cinque partecipazioni alla cosiddetta "corsa più bella del mondo" (nata nel 1927) ed è membro della Commissione Tecnica Nazionale Auto ASI. Verranno inoltre proiettati alcuni spettacolari filmati che non mancheranno di ravvivare tra i presenti la passione per i motori insita in tantissimi i romagnoli.