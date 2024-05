Il parco dell'Ospedale si svela: visita guidata all'area verde

Venerdì 10 maggio, con ritrovo e partenza alle ore 16.00 dall'ingresso principale dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni, si svolgerà una visita guidata al grande parco che attornia tutto il nosocomio e alla cappella che si trova al piano terra del Padiglione Allende, adornata dal pittore forlivese Giovanni Marchini (1877 - 1946) con scene devozionali.

Interverranno: Giorgio Martelli, direttore del Presidio Ospedaliero, Sonia Muzzarelli, conservatore dei beni di interesse storico, artistico e archivistico dell' Ausl Romagna, Andrea Gozzoli, responsabile delle attività sui beni immobili sanitari vincolati di Forlì e di Cesena, Ivan Versari, esperto del verde dell' Ausl Romagna, Gabriele Zelli, cultore di storia locale e coocuratore del libro "Forlì città verde".

Il Parco dell'Ospedale "Morgagni-Pierantoni" da oltre ottant'anni a beneficio degli ammalati

Il parco dell’odierno Ospedale “Morgagni - Pierantoni” venne realizzato alla fine degli anni ’30 del secolo scorso per fare da cornice al nuovo sanatorio per malati di tubercolosi e dare modo ai pazienti della struttura, che avevano tempi di degenza molto lunghi, di trascorrere buona parte della giornata all’aperto in un contesto gradevole e ricco di vegetazione. Larga parte del corredo arboreo originario è ancora presente nell’area verde, che si estende per circa 14 ettari intorno ai padiglioni ospedalieri e comprende oltre 700 esemplari arborei, nella maggioranza cedri (oltre 200 esemplari) e altri sempreverdi, con piante di notevole imponenza e dimensioni.

Un lungo viale di lecci parte dall’ingresso principale del complesso ospedaliero e ne fiancheggia quasi tutto il confine sud-orientale. Dal viale si staccano, verso ovest, una serie di vialetti che conducono ai padiglioni principali e agli altri edifici di servizio (e li aggirano per raggiungere accessi secondari sul retro), disegnando una trama di aiuole più o meno estese tutte allestite a prato alberato, con una presenza più limitata di siepi lineari e macchie di arbusti ornamentali.

L'avvio della costruzione degli edifici storici dell'attuale ospedale, un tempo adibiti a sanatorio per la cura della tubercolosi, iniziarono nel 1931 e terminarono nel 1939.

Partecipazione libera. Non occorre prenotare. Per informazioni: 3493737026. La visita guidata non si terrà in caso di pioggia.