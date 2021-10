Un autunno di sapori e animazioni al Parco Terme Panighina

Dopo un’estate di eventi, il ristorante pizzeria “Il Parco” all’interno dello storico Parco Terme Panighina di Bertinoro è pronto a inaugurare la stagione autunnale con un calendario di iniziative nel segno della buona cucina e del divertimento. Sono tre le serate settimanali, a cui si aggiungerà ogni quindici giorni l’aperitivo time della domenica animato dallo 'Staff coccole'.

Dal 21 ottobre ogni giovedì andrà in scena una cena-spettacolo in collaborazione con Radio Centrale. Tanta musica, un dj e un vocalist sono gli ingredienti per una serata dedicata a chi vuole divertirsi cenando con il menù ristorante o pizzeria o scegliendo di godersi un dopocena in compagnia di amici.

Tutti i venerdì torna l’apprezzatissimo format “Sapori dal mondo”, ciclo di serate che condurrà i partecipanti alla scoperta di piatti tipici, bevande e musiche tradizionali dei diversi angoli del pianeta. Venerdì 22 ottobre serata dedicata al Sud America in collaborazione con la scuola di ballo Pueblo Latino, mentre il 29 ottobre protagonista sarà il Messico con videoanimazioni e musica. Per ogni appuntamento sarà proposto un menù alla carta studiato appositamente.

Il martedì sarà infine il giorno riservato a proposte gourmet fuori dagli schemi, un appuntamento imperdibile per chi ama lasciarsi sorprendere dalla creatività dello chef e del personale di sala. Martedì 26 ottobre si partirà con “Grandi tagli e grandi formati”, serata con una selezione di lombate di varie razze e frollature abbinate ai vini formato magnum della cantina Villa Papiano di Castrocaro serviti al calice.

Per info e prenotazioni delle singole serate: tel. 379162733 – 0543815023.