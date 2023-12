Il patrimonio cittadino nella rivista “Forlimpopoli documenti e studi”: appuntamento al Teatro Verdi

Sarà presentato domenica 17 dicembre, alle ore 10,30, nel teatro Verdi, il trentaquattresimo volume della rivista “Forlimpopoli Documenti e Studi”. A illustrare la pubblicazione sarà Gabriele Zelli.

Fondata nel 1990 da Tobia Aldini, allora direttore del Museo Archeologico Civico, in tutti questi anni la pubblicazione ha dato un contributo significativo per far conoscere e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico, monumentale e delle tradizioni di Forlimpopoli. A rendere possibile questo risultato, il sostegno dell’Amministrazione comunale, di alcuni sponsor e l’impegno di una settantina di ricercatori che hanno prodotto circa trecento articoli nell’arco di 34 anni. Di grande interesse anche i contenuti di questo numero, che raccoglie contributi inediti di: Lorenzo Aldini, Tobia Aldini, Alberto Aramini, Chiara Arrighetti, Silvano Bedei, Ruggero Benericetti, Pierre Bonaretti, Costante Maltoni, Ludovica Sebregondi.

Ingresso libero. A tutti gli intervenuti verrà consegnata in omaggio una copia del volume. L’incontro di presentazione sarà preceduto, alle 9,30, dalla celebrazione nella Basilica di San Rufillo di una messa di suffragio alla memoria di Tobia Aldini, di cui quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della morte.