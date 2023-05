“Il piacere di crescere”: incontro per neo genitori e coppie in attesa a Santa Sofia

Proseguono le attività organizzate dal Polo unico famiglie e giovani dell'ASP San Vincenzo de' Paoli: giovedì 4 maggio alle ore 17.00 presso il Nido Fiocco di Neve di Santa Sofia (via Unità d’Italia 45) è in programma il primo incontro del ciclo “Il piacere di crescere”, pensato per neo genitori e per coppie in attesa.

Il primo appuntamento, organizzato in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, sarà condotto da Mekdes Pisotti, pedagogista del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese. L’esperta, insieme ai genitori, affronterà la tematica dei primi passi tra autonomia e dipendenza, ascoltando i dubbi e le domande dei genitori.

Il ciclo di incontri proseguirà, poi, nel mese di giugno e riprenderà in autunno, con incontri a cadenza mensile insieme ad esperti che toccheranno varie tematiche legate alla genitorialità e alla crescita.



Gli incontri sono gratuiti ma è consigliata la prenotazione a sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it o con messaggio whatsapp al numero 335 8726933. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore.