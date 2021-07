Il piano di Olaf John Laneri al Duomo di Bertinoro

Lunedì 26 luglio, sarà la musica classica protagonista, alle 21:30, al Duomo di Bertinoro, con il concerto di Olaf John Laneri, piano solo. Il grande pianista proporrà al pubblico Scarlatt, Beethoven, Schumann, Chopin.

OLAF JOHN LANERI, dopo diverse vittorie in competizioni nazionali, risulta vincitore ai concorsi internazionali di Monza, Tokyo e Hamamatsu e, nell’estate del 1998 vince la cinquantesima edizione del prestigioso concorso “F. Busoni” di Bolzano.

Delle sue Variazioni di Brahms sopra un Tema di Paganini, unica esecuzione di un italiano inserita nel CD celebrativo del Cinquantennale del Busoni, A.Cohen scrive nell’ International Piano: “La migliore esecuzione dal vivo che abbia mai sentita”.

È presente in rinomate stagioni in Italia e in Europa come solista e con orchestra (Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra dell’Arena di Verona, Symphony Orchestra di Tokyo, Filarmonica di Montecarlo), collaborando con direttori quali Lawrence Foster, Tomas Hanus, Lior Shambadal. Ha suonato al Festival di Brescia e Bergamo, al Teatro Olimpico di Vicenza, al Teatro Bellini di Catania, alla Sagra Malatestiana di Rimini, al Tiroler Festspiele in Austria, alla Radio della Svizzera Italiana a Lugano, al Festival della Ruhr, alla Herkulessaal e al Gasteig di Monaco, alla Salle Gaveau e per Radio France a Parigi, in Salle Molière a Lione, al Festival Chopin in Polonia, al Festival di Gijón, all’Opéra di Montecarlo.

Onnipresente la figura di Beethoven, anche per aver suonato in più occasioni l’intero corpus delle 32 Sonate. L’interpretazione del Secondo Concerto di Brahms con i Berliner Symphoniker in tournée in Italia gli ha procurato nel 2007 l’invito con lo stesso concerto alla Sala Grande della Philharmonie di Berlino. È docente di pianoforte presso il Conservatorio di Adria.

Ingresso gratuito