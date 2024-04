Al Villa Romiti un primo maggio con la 35esima edizione della rassegna nazionale di coreografia

Mercoledì 1° maggio la Polisportiva Cava Ginnastica ha l'onore di organizzare la 35esima edizione della Rassegna Nazionale di Coreografia: evento ormai entrato nelle tradizioni della società sportiva. La Rassegna nasce per dare la possibilità alle società di partecipare ad una manifestazione in cui i bambini di tutte le età, gli adulti e gli anziani possano trovarsi insieme. In pratica, ogni gruppo mette in spettacolo la sua disciplina sportiva: ginnastica, danza, arti marziali, pattinaggio, calcio, basket, coinvolgendo il pubblico nella propria coreografia.

Si tratta quindi di una vera e propria festa. Quella del 2024 è, per l’appunto, oramai la 35esima edizione della Rassegna, che la Polisportiva Cava Ginnastica organizza fin dal 1994 per Uisp "Le Ginnastiche a Forlì" presso il Palazzetto di Villa Romiti. Le varie squadre partecipanti si contenderanno l’Oscar alla Migliore Coreografia nelle due categorie in gara: Under 14 e Over 14.

Nel 2023 fu proprio la Polisportiva Cava a vincere l’Oscar più ambito con la coreografia intitolata “Contro il bullismo: Together we are stronger”. Quest’anno la squadra di casa parteciperà con ben due coreografie per la categoria Under 14: lo spettacolo è garantito. L’inizio della manifestazione è previsto alle ore 16:30. L’ingresso per il pubblico è libero (offerta libera devoluta alla Cooperativa Lamberto Valli).