Il primo vino in brick del mondo compie 40 anni e Forlì lo festeggia con un grande evento

Era il 1983 quando Caviro, cooperativa agricola nata a Faenza per valorizzare la produzione vinicola locale, portò sul mercato Tavernello, primo vino in brick del pianeta e prodotto destinato a rivoluzionare per sempre il modo di intendere il vino daily nel mondo. Sono passati 40 anni da quella storica data e Tavernello è ancora il vino più bevuto d’Italia e uno dei marchi più riconosciuti ed esportati. Gruppo Caviro, realtà che oggi rappresenta 11.650 soci e 37.000 ettari vitati per un totale di 600.000 tonnellate di uva prodotta (l’8,5% della produzione nazionale), ha scelto di celebrare questo traguardo a Forlì, città che ospita le Cantine di Caviro dove viene prodotto Tavernello e altri vini esportati in 80 paesi.

L’evento dedicato ai 40 anni del marchio, a ingresso libero, si chiamerà «Tavernello ForTy Party» e si terrà giovedì 7 settembre dalle ore 19 nella grande area verde della sede di Caviro in via Zampeschi 117, a Forlì. Il programma prevede visite guidate alla cantina, food truck e degustazioni offerte da Caviro. Alle 21 è in programma lo spettacolo del comico Raul Cremona e dalle 22 dj set con Moch Onair. La serata si propone di far conoscere alla comunità locale tutto il mondo che ruota intorno a Tavernello a partire dall’attività della cantina sino ad arrivare ai tanti vini prodotti dal gruppo Caviro.

La location, un’ampia area verde lontano fiore all’occhiello della sede, è inoltre un’occasione per gustare i vini e le prelibatezze gastronomiche all’aria aperta e godere di una serata di musica e spettacolo sotto le stelle. All’ingresso i partecipanti troveranno un desk di benvenuto per ritirare 1 tasca portabicchiere e i 3 ticket-vino per persona, offerti da Caviro. Le visite in cantina partono dal punto di raccolta visite adiacente al desk di benvenuto. In caso di maltempo, l’evento verrà annullato. Avendo accesso ad un sito produttivo alimentare, non sono ammessi animali.