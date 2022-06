Il progetto notturno alla scoperta degli alberi monumentali: Isacco Emiliani e di suo nonno Tonino presentano il libro fotografico

Venerdì 24 giugno alle ore 21:00 , presso il Giardino de La Cócla a Forlì l'Associazione Oltre il Giardino presenta

"LXXXI Ottantuno - La via degli alberi", il libro fotografico di Isacco Emiliani e di suo nonno Tonino.

Isacco Emiliani e suo nonno Antonio Panzavolta, detto Tonino, racconteranno il loro progetto "notturno" lungo sette anni alla scoperta degli alberi monumentali più imponenti della loro terra, quella tra Romagna e Toscana, per immortalare con la fotografia la potenza delle foreste e del loro legame affettivo. Partendo poco prima del tramonto del sole, si muovevano alla scoperta di un nuovo gigante, e lì al suo cospetto aspettavano il giungere della notte per fotografarlo avvolto nel buio, con l'aiuto di luci e flash, e lo sfondo di immensi cieli stellati. Isacco ha addirittura affittato una casa nelle foreste Casentinesi, per immergersi e scoprire gli alberi vetusti più imponenti di questo territorio, così che il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi stesso è divenuto partner del libro. "Ottantuno" come i luoghi più importanti di questa storia e come gli anni di nonno Tonino al termine di questa avventura, è pubblicato con la casa editrice NutsForLife ed è un libro in serie limitata di 501 esemplari numerati e firmati, con la prefazione di Jane Goodall (il 10% dei proventi del libro sono destinati al suo istituto italiano, le carte selezionate per la realizzazione di Ottantuno sono certificate FSC®? per la Gestione Forestale Responsabile).

L'evento è realizzato in collaborazione e grazie all'ospitalità de La Còcla, Centro di Educazione Alla Sostenibilità "Scuola Parchi Romagna-Pietro Zangheri" dell'Ente Parchi e Biodiversità Romagna, che consentirà di assistere ad una seduta di scatti in notturna in cui Isacco fotograferà uno degli alberi del giardino della Còcla.