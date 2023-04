Il punto sul 'gender gap' in un incontro dedicato all'imprenditoria femminile

Martedì 18 aprile, alle ore 19:00, presso la sede provvisoria del Laboratorio Aperto di Forlì in via Valverde, 15, Forlì, si terrà il secondo evento dedicato all’imprenditorialità femminile. L’incontro affronterà il tema del 'Gender Pay Gap', ovvero la differenza di retribuzione tra uomini e donne a parità di mansione lavorativa svolta. In particolare, sarà fornito un quadro della situazione italiana, considerando che il Gender Gap Index (l’indice stilato dal World Economic Forum) pone l’Italia solo al 63esimo posto al mondo. L'evento sarà un'occasione per riflettere sul tema, proporre buone pratiche e ascoltare il punto di vista di lavoratrici che operano in settori diversi.

All’incontro saranno presenti: l’assessora Paola Casara con delega a Politiche per l'impresa, Servizi educativi, scuola e formazione, Politiche giovanili, Servizio civile; Irene Doda: giornalista, scrittrice e attivista; Laura Navacchia: responsabile del raggruppamento d'interesse CNA Impresa Donna.

L’evento è a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere una mail a: forli@labaperti.it