Il punto sulla riforma dello sport nel convegno di Aics

La riforma dello sport che cambierà e non poco le regole dal punto di vista dell’amministrazione delle Associazioni sportive dilettantistiche è ormai alle porte. Con l’obiettivo e la necessità di chiarire i dubbi ed entrare nel dettaglio delle possibili soluzioni operative, il Comitato Provinciale di Forlì-Cesena dell’Associazione Italiana Cultura e Sport insieme ad Alpha Service organizza un convegno mercoledì 22 marzo alle ore 15, a partecipazione gratuita, presso l’Aula del Circolo Giuseppe Mazzini di corso della Repubblica 88. Relatori dell’incontro Valter Bartoletti, ragioniere commercialista iscritto all’Odec di Forlì-Cesena ed Enrico Orlati Lucido, consulente del lavoro dello Studio Armanda Rossi di Forlì.

Nel corso del pomeriggio interverranno anche Bruno Molea, Presidente Nazionale di AiCS e membro del Consiglio nazionale del Terzo settore, Viviana Neri presidente regionale AiCS Emilia-Romagna, e Catia Gambadori, presidente provinciale AiCS Forlì-Cesena. Insomma, l’occasione giusta per il confronto tra le associazioni che dovranno presto adeguarsi alle nuove regole messe in campo nella riforma che andrà effettivamente in vigore dal 1° luglio prossimo.

E’ gradita iscrizione anticipata, oltre a domande e curiosità a cui risponderanno gli esperti, contattando il Comitato provinciale al 0543777345 – 3939312311, oppure con una mail a forli@aics.it.