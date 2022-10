Il quartiere 18 cammina alla scoperta di storia e territorio

Indirizzo non disponibile

Il Quartiere 18 in collaborazione con la ASD Villagrappa e la APS Biblioteca Somara ha organizzato un ciclo di incontri tematici e camminate per approfondire la conoscenza dei tre vecchi quartieri, oggi riuniti, di Villagrappa, San Varano e Villa Rovere. I prossimi appuntamenti sono sabato 22 ottobre con partenza dalla chiesa di Rovere alle ore 15.00 e di sabato 5 novembre con partenza dal Circolo M. Monti in Pescaccia (Villagrappa) alle ore 15.00.

Sabato 22 dalle 14.30 alle 15.00 visita alla Chiesa di Rovere con una spiegazione delle origini e delle statue li presenti. Alle 15.00 inizio della camminata lungo il fiume con ritorno alla Chiesa di Rovere. Sabato 5 novembre sarà la volta di Villagrappa, partenza dal Circolo Monti della Pescaccia alle ore 15.00. Dalle 14.30 alle 15.00 nella sala della Pescaccia Marco Susanna e Franco Valbonesi illustreranno origini e progetti per i rifugi di Castiglione di Villagrappa. Si tornerà in Pescaccia dopo circa due ore di camminata.

"Si tratta di un ciclo di incontri tematici e sportivi che vuole esaltare le bellezze del nostro quartiere - dice il Coordinatore Doris Versari -. Abbiamo deciso di unire le forze e trovare una giusta sinergia tra l’operato delle due associazioni coinvolte. Diciamo che ha funzionato. Sabato c’è stata ampia e diffusa partecipazione, una giornata di divertimento, sport, cultura e socializzazione. Persone di ogni età hanno iniziato e terminato il percorso. Il quartiere 18 sta gettando i semi di una progettualità diffusa che vede nelle associazioni i fulcri delle attività dei vecchi quartieri. Vi aspettiamo per i prossimi sabati. La partecipazione è gratuita e i percorsi sono alla portata di tutti", conclude.