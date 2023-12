Il Quartiere Ca' Ossi festeggia il Natale con un pomeriggio di musica e animazione

Venerdì 22 dicembre alle ore 15,30 in piazzetta del Centro Commerciale di Via Curiel a Ca’Ossi, il Comitato di Quartiere Ca’Ossi augura buon Natale e felice anno nuovo a tutti coloro, grandi e piccini, che vorranno condividere un momento di allegria con vin brulé, panettone, dolciumi, musica e animazione dei ragazzi del Centro di Aggregazione “La Tana”: ci sarà anche Babbo Natale.

In un quartiere è fondamentale la condivisione, coesione sociale, collaborazione con tutti gli organismi di volontariato e non, pubblici e privati, ivi presenti, al fine di operare al meglio per l’interesse ed i bisogni della comunità di riferimento. Ca’Ossi, uno dei più grandi quartieri della città, annovera la presenza di numerose strutture organizzative che offrono a giovani, adulti e anziani, opportunità e possibilità di far fronte a bisogni e necessità nei vari campi del vivere quotidiano. L’Associazione anziani “Primavera” (che gestisce coi volontari il più grande Centro sociale cittadino con oltre 900 soci iscritti), la Coop. Sociale L’Accoglienza, che opera nell’ambito dei giovani, disabili e famiglie in difficoltà, sono i partner che hanno collaborato col Comitato di quartiere per questi auguri “in piazzetta Curiel”, con il supporto altresì dell’Urban Bar.

L’ingresso alla festa è libero ed aperto a tutti.