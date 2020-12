Il Quintetto all'Opera mette in scena "Il principe Schiaccianoci"

Sono in progamma venerdì 11 (ore 20.30) e martedì 22 dicembre (ore 20.45) due dirette zoom per portare la magia della musica in ogni casa. In queste due serate il Quintetto all'Opera di Forlì-Cesena diffonde il video dello spettacolo Il Principe Schiaccianoci registrato in teatro.

La storia è liberamente tratta dal libro omonimo di Alessandra Berardi. Presenti in diretta l'autrice del testo e gli interpreti musicisti che raccontano i retroscena della rappresentazione.

La partecipazione è gratuita. Per prenotare: www.armonicamenteinsieme.org - armonicamenteinsieme@gmail.com