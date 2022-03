Il racconto del viaggio di 3 mesi lungo le coste italiane dell'Adriatico e del Mediteranneo al circolo Inzir

Un nuovo appuntamento in programma venerdì 18 marzo, alle 21, ospitato nella sede dell'associazione Inzir Viaggiatorincircolo di Forlì. Il titolo della serata è "In barca a vela per l’Ambiente - Sailing For Blue Life".

Il progetto Sailing For Blue Life nasce per essere un "laboratorio navigante". Attraverso la navigazione a vela nel Mediterraneo promuove e ospita a bordo progetti di innovazione sociale, sostegno ai diritti umani, tutela dell'ambiente marino, citizen science e ricerca scientifica.

Un viaggio in barca a vela durato 3 mesi lungo le coste italiane dell'Adriatico e del Mediteranneo attraverso incontri, ricerche marine e turismo sostenibile. Francesco Delli Santi e Tiziano Rossetti racconteranno l'esperienza di Sailing for Blue Life dell'estate 2021. Diario di bordo a cura delle Associazioni Aganoor aps e Unavelaper asd.

Evento gratuito riservato a soci arci. Green pass obbligatorio