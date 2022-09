Il racconto della Gran Bretagna del Nord con la prima mostra fotografica in Italia di John Bulmer

Per la prima volta arriva in Italia la mostra fotografica di John Bulmer, a cura di Silvia Camporesi. Da Domenica 2 ottobre a martedì 1 Novembre la mostra "North Faces. L'altro volto dell'Inghilterra degli anni 60" sarà allestita al Mazapégul - Birrificio di Romagna di Civitella.

La rivoluzione sociale e culturale inglese della Londra degli Anni '60, contraddistinta da allegria e spensieratezza ha un ruolo di protagonista della storia che tutti conosciamo, ma cosa succede se ci si sposta al Nord dell'isola? I colori cambiano, così come l'aria che si respira e le espressioni di chi vi abita: appaiono ciottoli, camini, donne intente a stendere il bucato per strada e minatori. Ed è proprio in questa atmosfera che Bulmer scatta le sue fotografie. Primo fra tutti a fotografare a colori un soggetto da sempre considerato "in bianco e nero", Bulmer crea un vero e proprio documentario sociale sulla Gran Bretagna del Nord di questo periodo, con la sua fierezza e la sua austerità. Il fascino di questi anni da vita alla mostra fotografica "North Faces. L'altro volto dell'Inghilterra degli anni 60". Una retrospettiva dall'enorme carica emotiva: 27 scatti originali che ci trasportano tra le vie del Nord inglese, carico di immagini significative e rappresentative di un Paese vicino e allo stesso tempo lontano dalla Londra dell'epoca.

Ingresso libero. Inaugurazione domenica 2 ottobre a partire dalle ore 17.00. Concerto live The Derricks dalle ore 18.00, a seguire Dj Set Airpop e Vecchiette Assassine. Per info e prenotazioni: +39 376 0130942