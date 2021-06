Il racconto della spedizione in Antartide: incontro con Franco Belosi

La Parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio, propone per lunedì 5 luglio 2021 alle ore 21,00 , un incontro con il professor Franco Belosi: 'Antartide: il fascino di un continente ai confini del mondo', c ronache di un protagonista e della sua spedizione scientifica.

Franco Belosi è laureato in fisica, ha lavorato presso una società di ricerca a Bologna, quindi ha insegnato nei licei di Forlì e dal 2001 é ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche dove ha coordinato gli impatti ambientali per la matrice aria dei cantieri del MOSE a Venezia. Attualmente si occupa di fisica dell' atmosfera e del monitoraggio delle nanoparticelle. Nel 2011 ha partecipato alla XXVII spedizione scientifica italiana in Antartide."

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...