Il racconto di Dante e Beatrice: a Palazzo Albicini l’intervento della prof Manuela Racci

Martedì 14 settembre alle 20 a Palazzo Albicini la professoressa Manuela Racci, docente al liceo classico "G.B. Morgagni", presenterà "Raccontami di Dante e Beatrice" durante la conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì. L'iniziativa si svolge in occasione delle celebrazioni del 700° anniversario della morte del Sommo Poeta e l'intervento sarà introdotto dal presidente del Rotary Club, Pierluigi Ranieri.

Domenica, inoltre, in qualità di ente patrocinatore, il Rotary Club Forlì ha partecipato al concerto della Young Musicians European Orchestra, diretta dal M. Paolo Olmi, che ha eseguito lo "Stabat Mater" di Giovanni Battista Pergolesi con il soprano Sara Rossini e il mezzosoprano Daniela Pini. Prima dell'esibizione il poeta e scrittore Davide Rondoni ha letto il XXXIII canto del Paradiso. Si è svolto recentemente il passaggio delle consegne dell'Interact Club Forlì tra la presidente uscente, Maria Vittoria Salaroli, e il nuovo presidente dell'annata 2021-2022, Leonardo Dell'Amore e la cerimonia si è svolta durante la conviviale al Ristorante Da Scarpina.

Il 7 settembre i soci rotariani, accompagnati dal Presidente Ranieri, hanno visitato a Predappio la Galleria del vento alle "Ex Officine Aeronautiche Caproni", attuale sede del Laboratorio CICLoPE (Centre for International Cooperation in Long Pipe Experiments), guidati dall'Ing. Alessandro Talamelli dell'Università di Bologna, coordinatore del progetto relativo agli esperimenti sugli effetti della turbolenza. Talamelli ha accompagnato i visitatori lungo i 120 metri del tunnel sotterraneo, illustrando le caratteristiche dell'infrastruttura che oggi è punto di riferimento mondiale per gli studi sulla turbolenza e di numerose collaborazioni internazionali. La conviviale dei soci è poi proseguita alla Locanda Appennino.