Il racconto in un libro a Meldola: “Il Premio Hesperia dal 1997 al 2018”

L’assessorato alla Cultura del Comune di Meldola e l’Accademia degli Imperfetti di Meldola presenteranno il libro “Il Premio Hesperia dal 1997 al 2018” nel pomeriggio di sabato 27 maggio alle ore 17,00 nella Sala Versari. (2° piano Palazzo Doria-Pamphili in piazza Felice Orsini n. 12/E Meldola).

L’istituzione del Premio Hesperia, nel 1997, grazie all’Accademia degli Imperfetti, ha permesso alla nostra Città di ricordare e onorare Olga Mambelli, in arte Hesperia, attrice e diva del cinema muto italiano di inizio Novecento, e al tempo stesso di dare un importante riconoscimento a personalità del mondo dello spettacolo, del teatro, del cinema e della musica, che si sono distinte per merito e impegno in questi campi artistici.

Le quindici edizioni del Premio, organizzate nel Teatro Comunale “Dragoni” con la collaborazione di Accademia Perduta e del Circolo Unione Cittadina, hanno coinvolto artisti di fama nazionale, e visto un’ottima partecipazione del pubblico, facendo di questa iniziativa un appuntamento molto sentito dalla cittadinanza.

La pubblicazione “Il Premio Hesperia dal 1997 al 2018” ha una duplice funzione: documentare la storia di un’iniziativa prestigiosa, che negli ultimi anni a causa della situazione sanitaria non è stato possibile realizzare, e al tempo stesso rilanciarla nel futuro, iniziando a ideare e a progettare la prossima edizione.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Una copia della pubblicazione sarà data in omaggio ai presenti.