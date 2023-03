"Il Re a Galeata": Paolo Poponessi presenta il suo libro

Prezzo non disponibile

Continuano i salotti informativi per celebrare il novantesimo di fondazione di Confedilizia Forlì-Cesena. Il prossimo appuntamento è per giovedì 23 marzo alle ore 18:00, presso la Sala "Veruska Bersani" di Confedilizia, con l'incontro su "Il Re a Galeata". Presentazione del libro "Teoderico in Appennino" di Paolo Poponessi, con l'intervento dell'autore. Introdurrà Carlo Caselli, presidente provinciale di Confedilizia.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti: prenotazioni 342.4152188 - Fax 0543.376056 - Email apeforli@gmail.com