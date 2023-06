"Il Rendez-vous delle Muse": aperitivo culturale dedicato grande mostra al San Domenico

Le Voci della Moda: un evento unico che celebra da una prospettiva inedita l'arte, la moda, la musica mettendo sul palco la sublime impalcatura eterina che le collega. Domenica 18 giugno dalle 19 la suggestiva Piazzetta Antica Pescheria (Corso Diaz, 14) diventa il palcoscenico di una serata dedicata all'esplorazione dei legami tra moda ed ogni forma di espressione artistica. Infatti nel segreto spazio che nasce tra i medioevali calli di Corso Diaz si incontreranno ricercati testi letterari, letture espressive e musica dal vivo.

Attraverso letture in braille e in nero, la luce e il buio si fonderanno, mentre il canto e la musica si incontreranno in una vibrazione all'unisono nello spazio circostante. Gli occhi e le dita poste sulla carta daranno voce agli abiti, agli ambienti, ai viaggi e ai personaggi che hanno seguito le onde della moda nel corso del tempo. Ricordiamoci le canzoni sono figlie della moda stessa! Le voci narranti di Jessica Doccioli e Laura Sciancalepore, accompagnate dalla cantante di Elisa Ridolfi, creeranno un'atmosfera avvolgente e coinvolgente. Le musiche,seguite da Andrea Alessi, al contrabbasso, e Paolo Benedetti, chitarra acustica, arricchiranno l'esperienza con note e melodie che si fonderanno armoniosamente con l'arte e la moda evocate dalla letture. L'evento è coordinato con cura da Mariateresa Tartaglia.

"L'Arte della Moda", la Grande Mostra ospitata ai Musei San Domenico, diventa il fulcro di questo evento coinvolgente. Qui, voci eleganti e sottili come fili di seta si intrecciano idealmente con le opere esposte, trasmettendo emozioni e storie che si svelano attraverso l'arte e la moda. Prima dell'evento, alle 16:40, sarà possibile prepararsi alle emozioni suscitate dalla serata ed immergersi in maniera ancora più profonda nel mondo dell'Arte della Moda, i partecipanti avranno l'opportunità di passeggiare tra arte e moda durante una visita guidata alla mostra. I corridoi dell'antico monastero, carichi di storia e suggestione, diventeranno il percorso attraverso cui ci si muoverà nel tempo e nello spazio, alla scoperta di ciò che, apparentemente, può sembrare effimero: la Moda.

Dopo il coinvolgente susseguirsi di parole e melodie, i partecipanti avranno il piacere di condividere un momento di convivialità durante un aperitivo proposto dal Bistrò Verde Paglia. Sarà l'occasione perfetta per riflettere sulle emozioni provate e per socializzare con altri appassionati del mondo della moda. Il concerto è organizzati dal Centro Diego Fabbri in collaborazione con Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, No.Vi Art APS, UIC Sezione Territoriale di Forlì e Cesena e reso possibili anche grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Info – prenotazioni WhatsApp 328 2435950

Lettura concerto ingresso gratuito

Aperitivo euro 5,00

Visita guidata alla Mostra euro 15,00