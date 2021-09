"Il resto della settimana" con Peppe Servillo all'Arena Verdi di Forlimpopoli

Martedì 21 settembre, all'Arena Verdi di Forlimpopoli, sarà proiettata la pellicola "Il resto della settimana" con Peppe Servillo e musiche eseguite dal vivo Cristiano Califano.

A Napoli il tempo si ferma tra una domenica pomeriggio e l’altra, quando la città si raccoglie intorno ad un pallone e le differenze sociali sbiadiscono fino a scomparire. Siamo dentro un bar dei quartieri spagnoli , colorato dagli archetipi della società partenopea, tra una sfogliatella, un fritto fumante e l’ultimo pettegolezzo, in un chiacchiericcio diffuso che molto rappresenta la città. Dove una varieta’ di persone si riunisce per commentare senza barriere di censo i fatti calcistici e non della settimana svelando di se non solo la propria natura di tifosi ma anche quella umana tout court che ci introduce all’umore ed alla storia di una citta’ meravigliosa che resta da sempre un vero e proprio teatro all’aperto.Servillo, in una magistrale interpretazione dell’opera di Maurizio De Giovanni, prende per mano lo spettatore e lo accompagna attraverso gli odori che salgono tra i tavolini del bar, tra le viuzze piene di vita e le passioni e paure dei suoi abitanti, in quel flusso di vita quotidiana che si nasconde dietro la sensuale passione del calcio che Napoli sola possiede.

Apertura biglietteria: ore 20.30 - Inizio spettacoli: ore 21.15

Prezzo intero: 14 euro - Prezzo ridotto: 12 euro. Per informazioni e prenotazioni: 338 3169741- giancarlodini@gmail.com

Verranno rispettare le normative Anti-Covid