"Il Risorgimento è anche donna": mostra, convegno e gran ballo in costume

Una mostra storico-didattica intitolata "Il Risorgimento è anche donna. Madri, Mogli, Compagne, Paladine di ideali" sarà visitabile da sabato 1° ottobre alle ore 16.00 al Sacrario dei Caduti, in Corso Diaz 95 e sarà visitabile fino al 31 ottobre, per iniziativa dell'A.N.M.I.G.

La mostra è aperta sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

Sarà arogannizaato anche un convegno il 15 ottobre alle ore 15.30 presso il Sacrario in cui interverranno: Mirtide Gavelli su "Partecipazione femminile alla vita politica. Dalla Rivoluzione Francese all'Unità d'Italia", Paolo Poponessi su "Donne cattoliche nell'Italia dell'Ottocento", Alessandra Righini su "I colori del Risorgimento. Figure femminili tra affetti familiari e impegno civile". Introduce e coordina Mario Proli



Il 15 ottobre alle ore 18.30 in Piazzetta della Misura si terrà il Concerto musicale e il Gran Ballo del Tricolore, in costume ottocentesco, a cura dell'Accademia di Danze Ottocentesche di Ancona e Cesena e dell'Ensable "Cellobass" del Liceo artistico e musicale A. Canova di Forlì. Per info e prenotazione: Ugo Berti 3498499000