Una facile camminata nel bosco, un'esperienza all'alba in pieno contatto con la natura. Nella suggestiva atmosfera dei canti degli uccelli al sorgere del sole, una rilassante camminata in sicurezza lungo i meandri del fiume Ronco, tra spunti meditativi e naturalistici, tra allenamento alla consapevolezza e momenti di birdwatching.

- GIORNO e ORA: 1 luglio ore 5:40 (mattino)

- RITROVO: Via Ausa Nuova, 741, 47034 Forlimpopoli FC

- QUOTA: € 12,00 a testa

- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Danio, cell: 377 152 8384



- Si raccomanda abbigliamento e scarpe da trekking, repellenti antizanzare e se possibile un binocolo