Il rock’n’roll dei The Lucky Lucianos a Formì: per i più piccoli i burattini della compagnia Politheater

Una miscela inconfondibile di rock‘n’roll e rhythm&blues, con ampie incursioni nell’America dei sogni di Fred Buscaglione: è la ricetta dei “The Lucky Lucianos”, che venerdì 28 giugno portano il sound degli anni Cinquanta sul palco di Formì, il distretto commerciale all'uscita forlivese dell'A14.

The Lucky Lucianos sono la famiglia musicale allargata di Stelio “Lucky” Lacchini, il bassista e contrabbassista fondatore dei The Good Fellas, qui alle prese con il repertorio di artisti leggendari come Bill Haley, Jimmy Cavallo e Tony Crombie, senza dimenticare Bruno Martino e John Foster. È il cosiddetto “Big Beat”, musica divertente e sempre attuale per chi ascolta e per chi balla, come il caratteristico look ispirato all’epoca. Il terzo appuntamento della rassegna “Formì&You” ispirata alla musica attraverso le decadi, inizia alle 20, aperto dallo swing ai piatti dell’inossidabile DJ Sauro.

Per i più piccoli ci sono i burattini di “Bertoldo” della compagnia Politheater (inizio ore 21,15 nel settore viola). La rappresentazione narra le vicissitudini di una povera marionetta che per sbarcare il lunario si improvvisa cantante di strada, fino a quando il Re proibisce a chiunque di intonare un motivetto… riuscirà il nostro eroe a cavarsela? Uno spettacolo esilarante, che coinvolge il pubblico dei giovanissimi con il suo ritmo incalzante di gag e trovate.

Per tutti coloro che partecipano un piccolo omaggio rinfrescante: ghiaccioli “La Bomba” gratis, fino a esaurimento scorte.