Il San Luigi prepara le "Prove Tecniche", un faccia a faccia con gli artisti sui social

La Sala San Luigi presenta il progetto "Prove Tecniche", che dà la possibilità di mettere in collegamento artisti e artiste del nostro territorio direttamente con il pubblico attraverso dirette live sulla pagina Facebook del San Luigi tutti i giovedì alle ore 20.30 a partire dal 12 novembre.

"In queste prime settimane di chiusura ci siamo interrogati su come una sala come la nostra potesse essere di aiuto alla comunità e ad un settore come quello dei cinema e teatri che per la seconda volta in questa pandemia è stato il primo a chiudere. Tanti amanti della settima arte non potranno accedere ai cinema e tante compagnie teatrali non potranno salire sui palcoscenici".

Tanti ospiti diversi legati al mondo dello spettacolo di Forlì si racconteranno tramite i social e risponderanno alle domande di tutti gli interessati in quanto, essendo dirette live, si potrà interagire direttamente attraverso i commenti.