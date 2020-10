Il Sedicicorto ospita la terza edizione dell'Iran Fest, con la migliore produzione del paese asiatico

Al Sedicicorto Forlì International Film Festival 2020 si tiene quest’anno la terza edizione di Iranfest. IranFest, anche quest’anno sotto la responsabilità di Jessica Milardo e Alessandra Orlo, è infatti una sezione che si sviluppa completamente in sala, dal 4 al 6 ottobre presso la Sala San Luigi, che è in quei giorni già prevista gremita, al netto delle norme di distanziamento sociale previste dal protocollo anti-Covid. Sedici opere, che saranno votate dalla giuria composta da Aitar Arenas-Suso, fondatore di Banatuk Films, una delle più importanti distribuzioni di cortometraggi spagnole, Giancarlo Zappoli, direttore responsabile di MyMovies.it, e dal regista iraniano Milad Tangshir.

Un primo riconoscimento è però già stato consegnato, nel corso delle due giornate di anteprima Tracce di Sedicicorto, al Maestro Jafar Panahi, premio alla carriera assegnato in collaborazione con CinemaItaliano.Info. In omaggio al Maestro, domenica Claudio Zito introdurrà in video la figura di Panahi in occasione dell'uscita del suo libro "Visioni di Contrabbando. Il cinema inarrestabile di Jafar Panahi" per Digressioni Editore

Nella serata di lunedì ci sarà l'occasione di intrattenersi con l'esperienza di un bellissimo viaggio in Iran, raccontato attraverso i video e le parole di Mattia Fiorentini dell'Associazione Inzir che conferma la sua collaborazione con il festival per il secondo anno consecutivo. Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione con il regista iraniano Komeil Soheili, si svolgerà, attraverso i social del Festival, un interessante dibattito sullo stato del cinema in Iran, alla presenza di importanti esponenti della cinematografia del Paese. Come ogni anno, Iranfest è l'occasione per scoprire il meglio della produzione proveniente dal paese una volta noto come Persia, un movimento sempre più in difficoltà a causa delle sanzioni internazionali a cui deve sottostare l’Iran e che stanno devastando un tessuto culturale da sempre vivo e prezioso.

IRANFEST 2020: TUTTI I FILM

Closed Limits – Talayeh Atlasi

Dragon’s Tail – Saeed Keshavarz

Driving Lessons – Mohammad Ahangar

Exam – Sonia K. Hadad

Funfair – Kaveh Mazaheri

Gando – Teymour Ghaderi

Saba – Mohammad Reza Khavari

The Other – Saman Hosseinpuor, Ako Zandkarimi

The Visit – Azadeh Moussavi

Weekend – Ario Motevaghe

Grandad was a Romantic – Maryam Mohajer

Marjia – Masih Masihzadeh

Nostalgja – Donya Karamzadeh

Rainy Recollection – Masoud

The Eleventh Step – Maryam Kashkoolinia

The Wayfarer – Farnaz Moazen