Il senso dell'educazione con Franco Lorenzoni al Liceo Classico

Il centro studi “Giancarlo Cerini A.P.S“ in collaborazione con il Liceo Classico Morgagni e l’U.S.R. Emilia-Romagna di Forlì Ufficio VII Ambito territoriale di Forlì-Cesena, ha organizzato un incontro per mercoledì 22 febbraio con Franco Lorenzoni, scrittore, pedagogista e soprattutto maestro per vocazione.

Due gli appuntamenti previsti: Lorenzoni incontrerà le classi quarte e quinte dei Licei delle Scienze Umane di Forlì e di Forlimpopoli nella mattinata di mercoledì. “Maestri si diventa” il titolo dell’incontro che si terrà presso l’aula magna del Liceo Morgagni; nel pomeriggio, invece, nella stessa location dalle 15:30 alle 17:30 Lorenzoni terrà un incontro pubblico per dirigenti, insegnanti, educatori ma non solo, sarà aperto a tutta la cittadinanza ed avrà come titolo “Riscopriamo il senso dell’educazione”.

“E’ un piacere e un onore ospitare al Liceo Morgagni Franco Lorenzoni - dichiara Marco Lega, dirigente del Liceo Morgagni di Forlì - un maestro con la emme maiuscola, pedagogista coinvolgente, capace di suscitare l’entusiasmo per la professione docente con la sua innata passione per l’educare. Sono certo che i ragazzi sapranno cogliere la grandezza del messaggio di Lorenzoni e l’importanza della figura e della funzione del maestro. Sono anche molto lieto che la cittadinanza tutta possa arricchirsi con importanti spunti di riflessione sul senso profondo della professione docente”.

Franco Lorenzoni è stato per quarant’anni insegnante di scuola primaria ed è noto a tutti come “il maestro di Giove”, il piccolo paese umbro dove dal 1978 al 2018 ogni giorno è entrato in aula. Laurea ad honorem dell’Università di Milano Bicocca in Scienze dell’educazione primaria e dell’Università di Palermo in Scienze dell’educazione continua. Pedagogista, scrittore, giornalista, ha fondato e coordina ad Amelia (Umbria) la Casa-laboratorio di Cenci, un centro di sperimentazione educativa che fa ricerca su temi ecologici, interculturali e di inclusione. Attivo nel Movimento di Cooperazione Educativa, ha pubblicato diversi libri, tra cui l’ultimo «I bambini ci guardano. Una esperienza educativa controvento» (Sellerio,2019).