"Il signore delle formiche" in programmazione alla Sala San Luigi

Dal 5 al 13 novembre è in programmazione alla Sala San Luigi di Forlì il nuovo film di Gianni Amelio, "Il signore delle formiche", presentato in Concorso alla 79a Mostra del Cinema della Biennale di Venezia, insignito del Premio Brian. Il film è ambientato nella Roma della metà degli anni ’60. Il drammaturgo Aldo Braibanti viene accusato di plagio per aver condizionato a livello psicologico e fisico un giovane universitario, Ettore. A denunciare l’intellettuale è la famiglia del ragazzo, che lo ritiene responsabile del suo deragliamento; il giovane viene mandato in un ospedale psichiatrico dove è sottoposto a ripetuti elettroshock. Il caso giudiziario acquista grande risonanza pubblica....



IN PROGRAMMAZIONE:



sabato 5 novembre ore 21.00



domenica 6 novembre ore 18.15



martedì 8 novembre ore 21.00



venerdì 11 novembre ore 21.00



domenica 13 novembre ore 21.00