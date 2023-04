Il sogno delle mamme, un anno dopo: la festa di Libroaperto, oltre 2mila libri catalogati

E' trascorso un anno da quando il 9 aprile del 2022 la biblioteca Libroaperto di Villafranca apriva i battenti. Un sogno quello di 8 mamme di Villafranca che ha trovato casa in una stanza dell'ex Istituto Agrario oggi gestito dall'associazione "Il Palazzone". Arredamento di seconda mano, libri donati e tanta voglia di creare un luogo magico per i bambini della fascia di età 0-12 che da poco avevano vissuto uno dei periodi più bui di sempre per la loro infanzia, il lockdown.

Oggi quelle stesse mamme sono pronte per festeggiare il primo compleanno della loro attività con un evento senza precedenti nella periferia di Forlì. Sabato alle 10 si apriranno i cancelli e per tutto il giorno fino alle 16 si susseguiranno spettacoli di magia a cura del mago magico Miko, laboratori di pirografia su legno e lavorazione dell'argilla, giochi e attività. Ci saranno esposizioni di giochi di legno creati dai ragazzi del Matogrosso, costruzioni di Lego a cura dell'associazione "Collego", la bancarella di dolci, i mercatini delle scuole e delle Associazioni dei genitori e la cucina attiva per aperitivo pranzo e merenda. Perché come ogni forma di volontariato che si rispetti, dentro una comunità ognuno da la propria mano affinché tutto venga realizzato al meglio.

Il vero fiore all'occhiello sarà la presenza dell'autore di libri per bambini Claudio Gobbetti (autore tra gli altri de "Il Giardiniere dei sogni", "Verdure arrabbiate" o "Quando piove dentro"), che da Milano verrà a Forlì per leggere ai nostri bambini, creare qualcosa di stupendo con loro durante i suoi laboratori (uno al mattino e uno al pomeriggio) e poi ancora la possibilità di farsi fare una dedica personalizzata, grazie anche alla presenza dell'illustratrice Diyana Nikolova. Per concludere alle 16 il taglio della torta e il brindisi con il sindaco Gian Luca Zattini, l'assessora Paola Casara e il consigliere Andrea Costantini, che insieme a tutto il direttivo del Palazzone aps hanno sempre sostenuto e supportato le mamme di Libroaperto grazie anche ad un recente contributo che ha permesso un rinnovamento degli arredamenti e l'acquisto di nuovi libri.

"Sono più di 300 gli iscritti alla lista broadcast, più di 2.000 libri catalogati uno ad uno e quasi 250 tesserati - raccontano le protagoniste del progetto -: un susseguirsi di successi e soddisfazioni, che nascono dal costante impegno di creare eventi a misura di bambino che siano però anche motivo di ritrovo e aggregazione per gli adulti. Da quest'anno anche una serie di workshops in lingua inglese, grazie alla collaborazione di Alessia Gollini di The Bakery of languages e le gite scolastiche in biblioteca, che prevedono una mattinata organizzata dalle varie scuole di Forlì tra letture e laboratori e per la bella stagione anche il pranzo a picnic nel grande giardino". Ultimo ma non ultimo, le mamme di Libroaperto hanno fortemente voluto che prendesse forma il centro estivo per la stagione 2023 che verrà realizzato dalla Tribù dei Piedi Teneri nella Scuola dell'Infanzia di Villafranca e che è la ciliegina su una torta che porta il numero 1 e tanta fatica ripagata dall'immensa soddisfazione che gli occhi dei bambini felici regala.