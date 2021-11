Il sogno di una vita, attraversare tutta l’Africa in moto: Riccardo Prati racconta il suo viaggio

Il sogno di una vita, attraversare tutta l’Africa in moto, dal Capo di Buona Speranza fino al Mediterraneo. Un sogno che sembrava irrealizzabile quando Riccardo Prati, professione viaggiatore e cittadino del mondo, viene colpito per la terza volta dalla malaria. Ma Riccardo non demorde e assieme a tre cari amici inizia ad affrontare la tenace burocrazia africana: il carnet de passage, i visti, la spedizione dei mezzi. Finalmente, dopo lunghi mesi, ecco la partenza da Città del Capo; saranno 50 giorni attraverso paesaggi e popolazioni meravigliose e continui imprevisti: problemi meccanici, strade allagate, la guerriglia in Etiopia, la rivolta del pane in Sudan, gli attentati in Egitto. Poi all’orizzonte si staglia la sagoma delle piramidi di Giza e Riccardo realizza che il sogno si è avverato. Il viaggio sarà raccontato in due serate (mercoledì 3 e domenica 7 novembre alle 21) nella sede dell'associazione "Inzir, viaggiatori in circolo" in via Bazzecca. Saranno proiettate anche diapositive di altri viaggi che Riccardo ha descritto nel suo libro “Una vita in viaggio” e il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas di Makeni in Sierra Leone dove l’autore ha fatto volontariato. Prenotazione consigliata attraverso il sito www.inzir.it. L’ingresso è gratuito e riservato ai soci Arci. Per coloro che fossero sprovvisti di tessera è possibile sottoscriverla presso la nostra sede al costo di 12 euro. E’richiesto il green pass.



