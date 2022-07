“Il sole splende sempre se lo hai dentro” : alla Fabbrica delle Candele si parla di bullismo

La seconda edizione del programma eventi Fabbrica Estate 2022 ospita quattro incontri con giovani scrittori locali o con autori che parlano ai giovani, condotti da Marco Viroli, direttore artistico della Fabbrica delle Candele. Dopo i primi due incontri con Matteo Saccone e Donatella Rabiti, martedì 26 luglio sarà la volta di Sofia Giovannetti che con il suo libro “Il sole splende sempre se lo hai dentro” denuncia il grave problema del bullismo e del cyberbullismo tra i giovani. La serata sarà impreziosita da interventi musicali di giovani musicisti.



“Il sole splende sempre se lo hai dentro” è un breve romanzo che narra la storia di Chris, un ragazzo che sin dai primi anni di scuola ha sofferto di bullismo. È una storia che parla di violenza psicologica, non fisica perché l’autrice ha desiderato soffermarsi sul concetto che una presa in giro, un insulto o un’offesa possano ferire e lasciare cicatrici nel percorso di vita delle persone, più di un calcio, un pugno o una spinta. L’autrice, attraverso questo racconto non autobiografico ma inventato, ha cercato di immedesimarsi in quella che può essere la condizione psicologica di un ragazzo abituato a subire bullismo e, per questo, convinto di esser destinato a non poter uscire mai da quella situazione buia come la notte e spaventosa, che gli faceva paura. All’ultimo anno di liceo, la sensibilità di una nuova professoressa empatica, sensibile e attenta lo accompagnerà letteralmente verso la salvezza, verso la consapevolezza di che cos’è, davvero, la felicità e del fatto che, nella vita, nessuno è destinato a non poter uscire da una condizione difficile, perché oltre il buio, splende sempre il sole. Quel sole che splende sempre, se lo abbiamo dentro.

Sofia Giovannetti, autrice e dottoressa in Didattica delle Lingue e delle Letterature Straniere, da sempre appassionata per le lingue straniere, le attività sociali legate all’intrattenimento e alla didattica, i viaggi, il mare, la musica, l’utilizzo corretto e positivo dei social e la fotografia. La scrittura è l’arte attraverso la quale si sente in grado di esprimere le proprie emozioni.

Ingresso è gratuito. Apertura cancelli ore 20.30. Inizio eventi ore 21.15.

I posti sono numerati, è consigliata la prenotazione collegandosi alla piattaforma online icos.comune.forli.fc.it.