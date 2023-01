Il teatro come medicina per i più piccoli grazie ai voucher: a Modigliana in scena "Jack e il fagiolo magico"

Anche nel 2023 in Emilia-Romagna i bambini e le famiglie potranno nuovamente andare a teatro con il voucher del pediatra, del farmacista o del parafarmacista. Torna infatti Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: 25 Comuni, 27 teatri, 79 spettacoli, 42 compagnie, il coinvolgimento di 167 pediatri, di 289 farmacie e di 26 parafarmacie Coop Alleanza 3.0, partner del progetto. In 25 comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori potranno recarsi negli spazi teatrali anche con un voucher fornito da medici e farmacisti e parafarmacisti che espongono la locandina dell’iniziativa e che possono quindi fornire lo “Sciroppo di teatro”.

Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto - al prezzo di 2 euro - per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo a 3 spettacoli di teatro ragazzi in programma nei teatri dei Comuni che aderiscono alla rete. Tra i titoli presenti in questo cartellone diffuso ci sono i grandi classici del teatro per l'Infanzia, le fiabe, in versioni innovative e mai scontate, nuove drammaturgie, spettacoli di danza, teatro di figura e teatro ricco di tecnologie digitali.

Domenica 15 gennaio alle 17 al Teatro dei Sozofili di Modigliana va in scena Jack e il fagiolo magico (una storia tra terra e cielo) della compagnia La luna nel letto.

Ispirato a una fiaba della tradizione orale inglese - la prima pubblicazione apparve nel libro The History of Jack and the Bean-Stalk, stampato da Benjamin Tabard nel 1807 - lo spettacolo racconta la storia di un bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza. Una storia emblematica che una attrice, anche burattinaia e macchinista come Maria Pascale, restituisce al pubblico dei piccolissimi e degli accompagnatori attraverso il gioco della narrazione e della messa in moto di una macchina scenica di piccole dimensioni, raffinata, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni pittoriche. Il risultato e? un mobil fatto di parole, gesti e materia che crea la storia nel gioco, strada maestra della conoscenza della realta? e dell'animo umano.

Informazioni di biglietteria

Tel. 3481544901 - e-mail: teatrosozofili@ater.emr.it - www.ater.emr.it. Lunedì e venerdì dalle 10 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 19. Nei giorni di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio della rappresentazione.