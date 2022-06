Il "Teatro dal Vero" di Altrove a Pianetto

Il teatro di Altrove arriva per la primo volta nel territorio del Comune di Galeata, precisamente nel borgo storico di Pianetto: domenica 3 luglio alle 18.30 Altrove animerà il chiostro di questo suggestivo borgo, con il suo spettacolo dedicato al territorio ed al suo folclore.



“Già prima della pandemia, avevamo preso contatti per portare Altrove a Pianetto ed ora finalmente ci siamo riusciti, grazie all'aiuto di Roberto del ristorante “La Campanara” e a Gilberto della Proloco di Pianetto, che sono stati indispensabili per conoscere alcuni degli abitanti e ascoltarne le storie, oltre che per tutto il supporto per l’organizzazione. Grazie a loro abbiamo potuto conoscere più nel dettaglio Pianetto e la sua storia millenaria”, raccontano dalla compagnia.



In zona si trovano i resti di quello che probabilmente è il primo degli insediamenti urbani della vallata, Mevaniola, antica città romana (in età preromana era abitata da popolazioni umbre), ancora sono visibili tracce del teatro, delle terme e di una necropoli. Le meraviglie di questo territorio sono tante: dalle vestigia della villa di Teodorico ai resti del castello di Pianetto; dalla millenaria abbazia di S. Ellero allo splendido complesso conventuale dei Padri Minori di Pianetto, all'interno del quale è allestito il Museo civico Mons. Domenico Mambrini che conserva molti dei reperti ritrovati in zona e che consigliamo di visitare.



Pianetto e Galeata ci hanno veramente sorpreso, ma la meraviglia più grande è stata ascoltare le storie di Viviana, Fernanda, Duilio e Pietro, quattro storici abitanti di Pianetto che ci hanno incantato per un’intera serata con i loro racconti. I loro aneddoti, insieme ad altre informazioni raccolte sui libri di Brunello Mazzoli, faranno da cornice alle storie di fantasia che nasceranno sul momento durante lo spettacolo.



Dopo lo spettacolo (come sempre gratuito) la Proloco e gli abitanti hanno organizzato una cena, per assaggiare diverti piatti e prodotti locali, per questa è obbligatoria la prenotazione scrivendo o chiamando il numero: 339.2085930 (entro il 1° Luglio).



Gli spettacoli di Altrove Teatro dal Vero cercano di valorizzare la memoria locale ed il folclore della Romagna, i racconti vengono costantemente condivisi sui suoi canali social, per continuare a farli circolare e preservarne il ricordo, il tutto grazie al supporto della Regione Emilia Romagna, di Romagna Iniziative e con il patrocinio di ANCI Emilia Romagna e in questo caso del Comune di Galeata.